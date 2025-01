Estelionatário é preso após desaparecer com quatro veículos em Manaus

Rômulo Moraes Máximo, de 37 anos, foi preso na terça-feira (14), pelo crime de estelionato de veículos. A prisão foi efetuada na avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, as investigações começaram após denúncias feitas pelas vítimas. Foi constatado que Rômulo alugava veículos com a intenção de enganar as vítimas, alegando que seriam repassados para terceiros como parte de locações legítimas. No entanto, ele apropriava-se dos automóveis como se fossem seus e os revendia, obtendo vantagem ilícita.

Durante as diligências, foi identificado que Rômulo desapareceu com quatro veículos no total, sendo que um deles já foi recuperado pela DERFV.

“Abordamos o suspeito em uma via pública, enquanto ele conduzia um Toyota Corolla, momento em que cumprimos o mandado de prisão preventiva”, explicou o delegado.

Rômulo Moraes Máximo foi conduzido à sede da DERFV. Ele responderá pelo crime de estelionato, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

