VÍDEO: passageiro assalta e agride mototaxista na AM-070

Um mototaxista, que não teve o nome divulgado, foi assaltado e agredido por um passageiro na estrada do Acajatuba, na AM-070, em Manacapuru, interior do Amazonas, nesta quarta-feira (15).

Em um vídeo, que circula nas redes sociais, a vítima contou que pegou o passageiro no Instituto Federal do Amazonas (Ifam), e tinha como destino final o Acajatuba.

Assim que chegou no local, o mototaxista foi atingido com uma coronhada na cabeça, e teve o veículo levado pelo passageiro. Não há informações sobre a localização do suspeito de cometer o crime.

