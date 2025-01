Uma tartaruga marinha foi resgatada por policiais militares, na última segunda-feira (13), no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A equipe foi acionada por pedestres que relataram que um homem, aparentemente em situação de rua, estava carregando o animal.

De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, “os policiais localizaram o envolvido e, ao retirarem o animal de suas mãos, ele fugiu”. Após o resgate, a equipe levou a tartaruga até a praia e a devolveu ao mar.

A ação foi registrada em vídeo por um motorista, que mostra o homem segurando a tartaruga próximo a uma viatura da PM no Aterro do Flamengo. Não há informações sobre o paradeiro do homem até o momento.

Maus-tratos a animais é um crime ambiental no Brasil, previsto na Lei nº 9.605/1998. A lei prevê sanções penais e administrativas para os agressores. Denúncias podem ser comunicadas às autoridades competentes para garantir a segurança e o bem-estar dos animais e da população.

VÍDEO: Homem é flagrado roubando tartaruga marinha



*Com informações da CNN Brasil

