Investimentos reduzem 83% das mortes no trânsito em Manaus, diz IMMU

Entre as vias beneficiadas pelas intervenções está a avenida do Turismo, que liderava os índices de fatalidades no ano passado.

Manaus começa 2025 com avanços significativos na segurança viária. De acordo com os dados registrados pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a primeira quinzena de janeiro registrou uma queda de 83% das mortes em acidentes de trânsito em toda a cidade, comparando-se ao mesmo período de 2024. Entre as vias beneficiadas pelas intervenções está a avenida do Turismo, que liderava os índices de fatalidades no ano passado.

Os dados revelam que o número de vítimas fatais caiu de 12 para apenas 2 em todas as vias da capital. Os atropelamentos, que somaram cinco casos em janeiro de 2024, foram completamente eliminados neste início de 2025, enquanto os acidentes fatais envolvendo motociclistas diminuíram de 6 para 2, representando uma redução de 66%.

Esse desempenho é reflexo dos investimentos realizados em mobilidade urbana, incluindo a instalação de radares eletrônicos em pontos críticos, a requalificação de vias e ações educativas para conscientização de motoristas e pedestres. Na Avenida do Turismo, que já foi palco de acidentes gravíssimos, essas medidas têm mostrado resultados expressivos.

Segundo o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Leda Júnior, os números refletem o impacto positivo de uma gestão focada em segurança e planejamento urbano.

“Essa redução não é apenas um dado estatístico, mas a prova de que nossos investimentos em mobilidade urbana estão salvando vidas. Continuaremos trabalhando para garantir um trânsito mais seguro e eficiente para todos os cidadãos de Manaus”, afirmou.

Com esses avanços, Manaus demonstra que investimentos em tecnologia, fiscalização e educação no trânsito podem salvar vidas, tornando o trânsito mais seguro e eficiente para toda a população.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱