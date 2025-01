Parceria cede bolsas e investe mais de R$ 100 mil para fomento do Flag Football em Manaus

Uma modalidade inspirada no futebol americano, mas sem contato físico e nem um tipo de choque, ganha cada vez mais entusiastas no Brasil. Em Manaus, o ‘Flag Football’ ganhou um importante reforço para estimular a prática entre jovens. Em 2025, o Centro Educacional Recanto da Criança Interativo vai conceder 12 bolsas integrais para crianças praticantes do esporte em projetos sociais da Associação Educacional Voz Ativa (AEVA).

O investimento da instituição de ensino localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, ultrapassa a marca de R$ 120 mil. A escola, que já tem histórico de êxito em modalidades como futsal, vôlei, xadrez, natação e atletismo, aposta agora no Flag Football. A modalidade, vale lembrar, estreia em Jogos Olímpicos na edição de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

José Monteiro Neto, diretor da escola e conhecido como Professor Neto, compartilhou histórias dos 33 anos de dedicação à educação ao lado da esposa, Dulce Monteiro, e falou sobre a decisão de incluir o esporte na grade esportiva da escola.

“O Recanto é movido pelo novo, pela inovação. Isso faz parte da nossa filosofia desde a nossa fundação. Ter o Flag em nossa escola traz vanguarda em Manaus e, quem sabe, no Brasil, para essa nova prática esportiva. O mais especial será conhecer novas realidades, novas pessoas e experiências, tanto das crianças quanto de seus pais e responsáveis”, afirmou o diretor.

Recanto da Criança e Associação Educacional Voz Ativa (AEVA) querem estimular a prática da modalidade. Foto: Divulgação

Parceria

A AEVA tem sido uma grande impulsionadora do Flag Football no Brasil. Em 2024, a ONG realizou uma competição no Colégio Militar de Manaus que reuniu mais de 12 times nas categorias Sub-12 e Sub-14. Outras escolas da cidade, como Elisa Bessa e Sociólogo Hebert, também aderiram à modalidade e prometem ampliar o número de jovens participantes em 2025.

“A Associação Educacional Voz Ativa, reconhecidamente uma das maiores ONGs do Norte, nos procurou com essa proposta. Ter uma organização séria e respeitada deu credibilidade à nossa decisão. Sem a AEVA respaldando, acredito que não teríamos mergulhado de cabeça nessa nova experiência”, disse a diretora Dulce Monteiro.

Para o professor Girleno, diretor geral da AEVA, essa parceria tem um significado especial. Pai de dois filhos que foram bolsistas no Recanto da Criança pelo futsal, o professor acredita no poder transformador do esporte.

“Sempre acreditei na mudança pela educação, e o esporte é uma ferramenta essencial para isso. Meus filhos não só conquistaram títulos pelo Recanto da Criança, mas também formaram seu caráter. Agora estamos juntos para ajudar outras pessoas. Estou feliz pela parceria”, declarou Girleno.

O Recanto da Criança também se prepara para competir no NFL FLAG National Championship – competição organizada pela própria liga nacional de futebol americano dos Estados Unidos –, consolidando sua nova equipe, os Recanto Lions.

Como funciona?

Na versão do Flag Football que vai para os Jogos Olímpicos, cada equipe tem um time de ataque e outro de defesa, com cinco jogadores em cada setor. O objetivo é chegar até a ‘endzone’, zona de pontuação, com jogadas terrestres, em corridas, ou pelo ar, com passes. As partidas têm dois tempos, cada uma com 20 minutos

Quando o jogador atinge a ‘endzone’, ele marca o ‘touchdown’, que vale seis pontos. Na sequência da pontuação, o time ganha o direito de mais um chute entre o poste em formato de Y, que vale mais um ponto.

Diferente do futebol americano convencional, onde a jogada termina quando o jogador que tem a posse da bola é derrubado, no Flag Football a jogada chega ao fim quando o adversário arranca uma das bandeiras amarradas na cintura do atleta. Cada jogador utiliza um cinto com uma bandeira de cada lado da cintura.

