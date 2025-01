Em 2024, Amazonas registrou queda de 28% nos roubos de veículos, melhor índice do Brasil 

O Amazonas registrou uma redução de 28% nos roubos de veículos em 2024, comparado ao mesmo período de 2023, segundo dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp). O índice é o melhor do país e reflete o impacto das operações coordenadas pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e os investimentos do Governo do Estado em tecnologia e segurança pública.

O secretário executivo adjunto de Inteligência, Divanilson Cavalcanti, destacou que a integração entre as forças de segurança e o uso de ferramentas como o “Paredão” foram determinantes para o resultado. “Trabalhamos de forma tecnológica e integrada, o que foi fundamental para a recuperação de veículos e a prisão de envolvidos”, afirmou.

Operações e resultados

Em 2024, a Polícia Civil do Amazonas recuperou 246 veículos, com uma média de 20 recuperações mensais. Ao longo do ano, foram realizadas 12 operações em municípios do interior, resultando na prisão de 110 suspeitos e na recuperação de veículos levados para áreas distantes.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, em dezembro foram recuperadas sete motocicletas e dois carros. Ele também alertou para os riscos de comprar veículos pelas redes sociais, muitos dos quais possuem placas adulteradas ou são produtos de roubo.

Devolução de veículos

Durante uma operação em Autazes, 14 motocicletas foram devolvidas aos proprietários. Um dos beneficiados, Tiago Brasil, emocionado, relatou: “Depois de quase seis anos, recuperei minha moto. Achei que ela estaria desmontada, mas agora vou voltar a trabalhar com ela.”

Investimentos em segurança

Desde 2019, o Governo do Amazonas investiu R$ 1 bilhão em segurança pública, consolidando as polícias estaduais entre as mais bem equipadas do Brasil. Ferramentas como o Cerco Inteligente de Videomonitoramento, conhecido como “Paredão”, têm acelerado a elucidação de crimes em tempo recorde.

O resultado demonstra o compromisso do Estado em promover maior segurança para a população e combater a criminalidade de forma efetiva.

