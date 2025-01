Homem é preso em flagrante com celulares roubados durante fiscalização em loja no Manoa

Nesta quarta-feira (15), um homem foi preso em flagrante com dois celulares roubados durante uma fiscalização em lojas e assistências técnicas no bairro Manoa, zona Norte de Manaus.

A operação, realizada pela Central Integrada de Fiscalização (CIF), inspecionou seis estabelecimentos e recolheu cerca de 100 aparelhos celulares para perícia no Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC). Além do homem preso, outras quatro pessoas foram encaminhadas por suspeita de comercializar aparelhos com restrição de roubo ou furto.

Segundo o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do NIRC, todos os celulares recolhidos serão analisados para verificar sua procedência. “Se comprovada a restrição de roubo ou furto, os aparelhos serão devolvidos aos verdadeiros donos”, afirmou.

A ação também contou com a participação de equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Procon-AM e Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Notificações e irregularidades

Durante a operação, foram identificadas irregularidades em documentos e produtos das lojas inspecionadas. Segundo o fiscal do Procon-AM, Waldemar Belota, é essencial que os lojistas mantenham notas fiscais, precificação correta e outros documentos obrigatórios para evitar penalidades.

A operação reforça o compromisso das autoridades em combater a comercialização de produtos roubados e garantir a segurança do consumidor em Manaus.

