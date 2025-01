Carnaval de rua: Banda do Boulevard faz primeiro ensaio neste sábado (18)

Com tema em defesa do asfaltamento da BR-319 – “O meu desejo é a BR Pronta” -, a Banda do Boulevard dá início aos ensaios para o carnaval 2025 neste sábado (18), a partir das 16h, com a participação dos ritmistas da bateria Explosão do Boulevard e a ala musical completa, composta pelos artistas Douglas de Jesus, Mestre Kabeça, Diego de Jesus, Mui do Cavaco e Marco 7 Cordas.

Os ensaios acontecem na avenida que dá nome à Banda, a Boulevard Álvaro Maia, 228, Centro de Manaus. Aberto ao público, o ensaio da bateria Explosão do Boulevard é uma prévia do carnaval de rua que a banda costuma apresentar aos foliões no domingo magro de carnaval, que este ano será no dia 23 de fevereiro.

Amazônia quer passar

O tema da Banda do Boulevard, de autoria dos compositores Paulo Onça, Mulher do Samba e Mui do Cavaco, traz uma crítica importante a respeito das obras de asfaltamento da BR-319, que teve início em 1968.

A BR-319 é a rodovia que interliga o Amazonas aos demais Estados do Brasil, o completo asfaltamento do local vai beneficiar milhares de trabalhadores rurais que vivem às suas margens e lutam para escoar sua produção e para sobreviver ao longo dos 885 km de extensão, que conectam Manaus, no Amazonas a Porto Velho, em Rondônia. A rodovia, segundo dados do governo federal, interliga 22 municípios na Floresta Amazônica.

Ensaios abertos

Os ensaios da Banda do Boulevard acontecem sempre nas tardes de sábados e são abertos ao público em geral. O cronograma está assim: 18 e 25 de janeiro e 01; 08,15 e 22 de fevereiro, das 16h às 18h.

Quem faz a Banda do Boulevard

A Banda do Boulevard foi criada em 1987, esse ano, portanto, está na 38ª edição. Tradicionalmente ocorre no domingo magro de carnaval, é uma banda familiar, sem fins lucrativos que visa resgatar a cultura do carnaval de rua da cidade de Manaus. A presidente da banda é a professora Maria Luiza Cabral Chaves e o comando geral é de responsabilidade de seu filho, Luís Cláudio Cabral Chaves. Fazem parte da ala musical os artistas Douglas de Jesus, Mestre Kabeça, Diego de Jesus, Mui do Cavaco e Marcos 7 cordas. As rainhas são Joseane Valle e Tamires Souza, já o casal de mestre-sala e porta-bandeira são Elita Lopes e Josimar. O corpo de dança continua sob o comando de Michel Magalhães e o mestre da bateria, o experiente Iron Maciel.

Letra do samba

Tema: O MEU DESEJO É A BR PRONTA.

Paulo Onça, Mulher do Samba e Mui do Cavaco

Cantor: Ito Melodia.

Uma estrela cadente no céu desponta!

O meu desejo é a BR pronta.

Eu sou Cacique e não sei voar,

preciso dela e vou anunciar:

Quem defende a floresta somos nós;

proteção com desenvolvimento.

Cansado de esperar eu quero é lutar.

A Amazônia só quer passar:

cultura, tradição, autodefesa, provisão.

Isolamento não é vida, não!

O Boulevard entrou no clima

Bota a Marina pra sambar.

Matinta-Pereira vai te assombrar.

Passou da hora de asfaltar.

Europa é falação.

Macron poluição.

Sou Curupira

não sou leso, não.

É na mata! É na praça!!

O Boulevard é nossa voz por onde passa!! (2x)

