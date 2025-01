Operação desarticula fraude em financiamentos de veículos de luxo no AM

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Creditum, que investiga uma organização criminosa especializada em fraudes em financiamentos de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de capitais. As ações fraudulentas realizadas pelo grupo resultaram em um prejuízo estimado de R$ 15 milhões.

A operação envolveu 60 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal, que cumpriram 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ). Além disso, foram executadas ordens judiciais de sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.

Detalhes da investigação:

A apuração da Polícia Federal revelou que os investigados obtinham, por meio de fraudes, financiamentos de veículos de luxo com descontos oriundos de benefícios fiscais. Esses veículos eram então revendidos a terceiros, sem o conhecimento das instituições financeiras envolvidas.

Os financiamentos eram feitos através de empresas, tanto em nome dos próprios investigados quanto de “laranjas”. Para viabilizar as fraudes, os criminosos falsificavam documentos e contavam com a colaboração de funcionários, gerentes e diretores de instituições financeiras e concessionárias de veículos.

O nome da operação, “Creditum”, é derivado do latim e significa “coisa confiada”. Esse termo reflete o modus operandi do grupo, que repassava os veículos de luxo fraudulentamente adquiridos para novos compradores, sem realizar a transferência formal de propriedade – ou seja, as transações eram baseadas na confiança.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de fraude em obtenção de financiamento, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. As penas somadas para os crimes investigados podem ultrapassar 21 anos de reclusão.

