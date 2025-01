Correios adiam divulgação do resultado preliminar do concurso; saiba quando

Resultados e cronograma atualizado estarão disponíveis no site da banca organizadora, IBFC.

O resultado preliminar do concurso dos Correios não foi publicado dentro do prazo estipulado no edital, que previa a divulgação até a última terça-feira (14). Em nota, o órgão informou que os resultados estarão disponíveis na próxima sexta-feira (17).

De acordo com os Correios, essa será a data limite para que os candidatos acessem os resultados e um novo cronograma seja divulgado. As informações poderão ser consultadas no site da banca organizadora, o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), a partir de sexta-feira.

Confira a nota oficial na íntegra:

“O resultado preliminar das provas objetivas do concurso nacional dos Correios e o cronograma atualizado do certame serão publicados na sexta-feira (17). As informações poderão ser consultadas nos sites do IBFC e dos Correios.”

As provas do concurso foram realizadas em 15 de dezembro de 2024, com mais de 1 milhão de candidatos participando.

*Com informações Metropoles

