Galo de Manaus 2025 acontece no Sambódromo no dia 4 de março; veja programação

O Galo de Manaus, um dos maiores e mais tradicionais eventos de Carnaval da região Norte, já tem data marcada: será no dia 4 de março, na Terça-feira de Carnaval, a partir das 16h, no Sambódromo da Avenida Pedro Teixeira, 2565, no bairro Flores.

O tema deste ano será “O Frevo e a Capoeira”, destacando a influência da capoeira na história e nos movimentos do frevo. A programação promete uma mistura vibrante de atrações, com shows nos palcos, trios elétricos, bandinhas de frevo no meio dos foliões, rodas de capoeira, bailarinos de frevo e bonecos de Olinda, criando uma verdadeira celebração da cultura e da diversidade.

Inclusão e Acessibilidade:

Camarotes acessíveis: Dois camarotes exclusivos para pessoas com mobilidade reduzida.

Dois camarotes exclusivos para pessoas com mobilidade reduzida. Área para deficientes auditivos: Espaço dedicado, com intérpretes de libras, aro de indução magnética e placas vibratórias, garantindo que todos possam acompanhar as atrações.

Além disso, a Casa Galo será ponto de arrecadação de alimentos. Após o carnaval, as doações serão encaminhadas para instituições beneficentes, como:

Grupo Raio de Sol

Projeto Sem Raça Definida

Salaada Solidário

RNP+AM

Estrutura e Experiências Exclusivas

A entrada para o evento é gratuita, mas quem quiser uma experiência diferenciada pode optar por ingressos para a Área VIP Open Bar:

Preço: R$ 150

R$ 150 Incluso: Camisa oficial “Frevolê” e copo personalizado

Camisa oficial “Frevolê” e copo personalizado Open bar: Cerveja Brahma Duplo Malte, refrigerantes, água, caipirinha e caipiroska, das 16h às 00h.

Cerveja Brahma Duplo Malte, refrigerantes, água, caipirinha e caipiroska, das 16h às 00h. Camarotes: Disponíveis, com e sem open bar.

Onde Comprar Ingressos

Os ingressos para a Área VIP e Camarotes estão à venda nos seguintes locais:

Casa Galo : Rua Silva Ramos, 119, no Centro de Manaus. Pagamento parcelado em até 3x no cartão Visa ou Mastercard. Quem comprar no primeiro lote concorrerá a pulseiras para o Trio Elétrico e ingressos grátis para eventos pré-carnavalescos organizados pelo Galo.

: Rua Silva Ramos, 119, no Centro de Manaus. Pagamento parcelado em até 3x no cartão Visa ou Mastercard. Quem comprar no primeiro lote concorrerá a pulseiras para o Trio Elétrico e ingressos grátis para eventos pré-carnavalescos organizados pelo Galo. Lojas Viauno : Disponíveis nos shoppings.

: Disponíveis nos shoppings. Ótica Veja Grande Circular

Online: Ingresso Fly

