Manauara é a primeira mulher a comandar uma Unidade Aérea da FAB

A major aviadora Joyce de Souza Conceição, natural de Manaus, assumiu, nesta quarta-feira (15), o comando do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT), conhecido como Esquadrão Gordo, da Força Aérea Brasileira (FAB), tornando-se a primeira mulher a liderar uma Unidade Aérea na história da instituição.

A nomeação da manauara foi oficializada em julho de 2024 e representa um marco na participação feminina nas Forças Armadas, que conta com aproximadamente 13 mil mulheres no quadro da Aeronáutica.

Superação e pioneirismo

Joyce ingressou na FAB em 2003 e, em 2006, formou-se Aspirante a Oficial Aviadora, fazendo parte da primeira turma de aviadoras da Academia da Força Aérea (AFA). Desde o início de sua carreira, ela se destacou pela competência e determinação, quebrando barreiras e se tornando uma referência para as mulheres na FAB.

“Fazer parte da primeira turma de Oficiais Aviadoras foi um desafio e uma grande responsabilidade. A adaptação ao voo e a formação completa exigiram dedicação extra. O espírito de grupo e o profissionalismo dos instrutores da AFA foram essenciais para superarmos as dificuldades”, recorda Joyce.

Conquistas históricas

Em 2012, ainda como Tenente, Joyce fez história ao se tornar a primeira aviadora brasileira a pilotar o C-130 Hercules, uma das aeronaves mais emblemáticas da FAB. No Esquadrão Gordo, ela também conquistou marcos importantes: em 2016, foi a primeira mulher brasileira a pousar na Antártica, realizando missões no Programa Antártico Brasileiro.

“Cumprir missões na Antártica foi um orgulho. Enfrentamos condições meteorológicas extremas, com ventos superiores a 100 km/h, e isso exigiu muita experiência e perícia da equipe”, relata.

Liderança e desafios

A nomeação de Joyce para o comando do 1º/1º GT é um reconhecimento de sua capacidade de liderança e competência técnica. Entre 2021 e 2022, ela foi Oficial de Operações do Esquadrão, coordenando atividades complexas. Agora, ela retorna ao voo, a bordo da aeronave KC-390, que substituiu o C-130, e tem demonstrado maior rapidez e eficiência nas missões do Esquadrão.

“Ser escolhida para comandar o Esquadrão Gordo é uma grande emoção. A unidade realiza missões de grande importância para o país, como o apoio em momentos de crise, como as enchentes no Rio Grande do Sul, e outras missões de transporte, reabastecimento e busca e salvamento”, comenta Joyce.

O reconhecimento

O avanço de Joyce ao comando do Esquadrão Gordo não é apenas uma conquista pessoal, mas também um reflexo da maior participação feminina nas Forças Armadas. Sua ascensão serve de inspiração para novas gerações que desejam seguir carreira militar.

“Espero que este período seja de muitos desafios. Quero liderar minha unidade para que continuemos sendo referência em preparo, prontidão e segurança, com a aeronave KC-390, a qualquer hora e em qualquer lugar”, afirma a comandante. Ela também deixa uma mensagem para as mulheres que sonham em seguir uma carreira na Força Aérea: “O caminho não é fácil, mas coragem, determinação e preparo são fundamentais. O céu é vasto e há espaço para todas nós.”

O Esquadrão Gordo

O 1º/1º GT, conhecido como Esquadrão Gordo, é uma das unidades mais tradicionais e estratégicas da FAB, com responsabilidade nas operações logísticas, transporte de tropas e missões de apoio humanitário. A unidade se destaca em crises e em missões internacionais, contribuindo para a projeção de poder e assistência do Brasil.

O Esquadrão Gordo opera o KC-390 Millennium, uma aeronave de última geração, que pode transportar até 26 toneladas de carga e realizar missões em condições extremas, como combate a incêndios e busca e salvamento. O KC-390 tem sido crucial para o aumento da capacidade operacional da FAB, permitindo que a unidade realize missões de alta complexidade com eficiência.

