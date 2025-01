Chuvas em Minas Gerais deixam 26 mortos e municípios em emergência

Belo Horizonte (MG) – Ao menos 63 municípios de Minas Gerais enfrentam situação de anormalidade, com decretos de situação de emergência ou calamidade pública, devido às intensas chuvas que atingem o Estado. O boletim mais recente, divulgado na terça-feira (14) pela Defesa Estadual, aponta os impactos severos do período chuvoso iniciado em setembro de 2024.

Desde então, já foram contabilizadas 26 mortes em todo o Estado. Além disso, há registro de 354 desabrigados e 3.270 desalojados.

Cidade mais afetada

Ipatinga tem sido o município mais castigado pelas chuvas, com desabamentos e mortes. Dez óbitos já foram confirmados, e no domingo (12), uma mulher de 36 anos morreu em Santana do Paraíso, cidade vizinha, após um deslizamento.

Previsão do tempo

Nesta quarta-feira (15), as áreas de instabilidade seguem ativas em praticamente todo o Estado, com maior intensidade prevista para a faixa norte de Minas Gerais.

Lista de municípios afetados

Entre os municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública estão:

Brazópolis

Galileia

Mendes Pimentel

Rochedo de Minas

Guaranésia

Uberaba

Tapira

Conselheiro Pena

Alfenas

Carlos Chagas

São José da Safira

São Geraldo do Baixio

Franciscópolis

Ouro Verde de Minas

Novo Oriente de Minas

Virgolândia

Curral de Dentro

Glaucilândia

Malacacheta

Sem-Peixe

Salinas

Capelinha

Dom Silvério

Conceição do Pará

Pequeri

Tocantis

Leopoldina

Antônio Carlos

Coronel Fabriciano

Santo Antonio do Aventureiro

Pedra Bonita

Bugre

Raul Soares

Carmo da Mata

Coroaci

Resplendor

Itambacuri

Campos Gerais

Nepomuceno

Caldas

Maripá de Minas

Rio Preto

Laranjal

Diogo de Vasconcelos

Água Boa

Recreio

Acaiaca

Areado

Campo Florido

Mirabela

Claro dos Poções

Pavão

Itabirinha

Guiricema

Argirita

Mantena

Ferros

São João do Manteninha

Barão de Monte Alto

Presidente Olegário

Cuparaque

Açucena

Espinosa

Alguns municípios, como Brazópolis, emitiram decretos em períodos diferentes, refletindo a persistência dos danos ao longo dos meses. Brazópolis, por exemplo, decretou situação de emergência em 24 de setembro de 2024, válida até março de 2025, mas voltou a declarar emergência em 3 de janeiro, com validade até julho de 2025.

Leia mais:

Meteorologia prevê chuvas volumosas para boa parte do país

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱