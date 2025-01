ABRH-AM inicia nova gestão com foco em inovação e transformação do RH no Amazonas

A Associação Brasileira de Recursos Humanos — Seccional Amazonas (ABRH-AM) realizou, na quinta-feira (12), a cerimônia de posse de sua nova diretoria no Novotel Manaus.

O evento reuniu membros, parceiros e convidados para marcar o início de uma nova gestão, com Francisco de Assis das Neves Mendes, doutor em Ciências Empresariais e Sociais, assumindo oficialmente a presidência executiva.

“Hoje é um momento de alegria e gratidão. Vamos criar estratégias para entregar uma gestão ainda mais excelente. O objetivo agora é continuar participando dos congressos e trazer o que há de melhor nos eventos do Brasil para Manaus”, afirmou Francisco em seu discurso.

Histórico

Fundada em 10 de maio de 2000, a ABRH-AM é uma organização sem fins lucrativos que integra o Sistema Nacional ABRH.

Reconhecida como utilidade pública por leis municipais e estaduais, a entidade atua há mais de duas décadas no Amazonas com foco no desenvolvimento de pessoas, fortalecendo gestores e organizações. Sua representatividade inclui participação em entidades globais, como a FIDAGH, WFPMA e ONU.

Foco na inovação e transformação digital

Sob a liderança de Francisco, a gestão 2025 promete priorizar a conexão com profissionais de RH, lideranças locais e patrocinadores. Entre os projetos já confirmados, destaca-se o ‘1º Fórum de Inovação Tecnológica para RH’, que trará insights sobre transformação digital no setor.

“Nosso propósito é alinhar o RH às áreas de negócios e às tecnologias disruptivas, que são essenciais para o mercado atual. O futuro será dos profissionais que aprendem, desaprendem e reaprendem constantemente”, destacou Francisco.

Nos próximos cinco anos, a meta da ABRH-AM é posicionar-se como referência estratégica em recursos humanos no Brasil, promovendo a sustentabilidade nos negócios e inspirando pessoas a construírem um futuro mais justo e inclusivo.

Agenda de eventos de 2025

1º Fórum C-LEVEL (12/2/2025)

o Local – Novotel Manaus

o Inscrições: bit.ly/forumclevel 1º Fórum de Liderança Feminina (13/3/2025)

o Local: Senai – Bola da Suframa

o Inscrições: Ainda serão divulgadas 10º Fórum de Relações Trabalhistas (9/5/2025)

o Local: Senai – Bola da Suframa

o Inscrições: Ainda serão divulgadas 1º Fórum de Inovação Tecnológica para RH (11/6/2025)

o Local: A definir 2º Fórum da ABRH Amazonas de Diversidade e Inclusão (17/7/2025)

o Local: Senai – Bola da Suframa

o Inscrições: Ainda serão divulgadas 51º CONARH (ABRH Brasil) (19 a 21/8/2025)

o Local: SP EXPO, São Paulo

o Inscrições: conarh.org.br 4º Fórum de Saúde no Trabalho e Bem-Estar (18/9/2025)

o Local: Senai – Bola da Suframa

o Inscrições: Ainda serão divulgadas Prêmio Ser Humano (PSH 2025) (28/11/2025)

o Local: Centro de Convenções Vasco Vasques

o Inscrições: bit.ly/PSH2025Inscricao 22º CONAMARH e 22º EXPO ABRH Amazonas (28 e 29/11/2025)

o Local: Centro de Convenções Vasco Vasques

o Inscrições: bit.ly/22conamarhinscricao

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱