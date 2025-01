‘Liquida de Ponta’ oferece descontos de até 70% em lojas na Zona Oeste de Manaus

A “Liquida de Ponta” no Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, oferece descontos de até 70% em produtos e serviços. A campanha reúne ofertas de mais de 50 lojas de diversos segmentos.

Os consumidores encontram variedade de produtos com preços diferenciados. Há opções como roupas, calçados, malas, pacotes de viagem, panetones, eletrônicos, cosméticos, joias, produtos para pets e óculos.

A campanha inclui serviços como lavagem de carros, procedimentos odontológicos e estéticos. As lojas participantes têm sinalização na vitrine.

A campanha segue até 31 de janeiro. A “Liquida de Ponta” visa manter as vendas aquecidas no início do ano e promover a queima de estoques para a chegada de tendências e produtos da próxima coleção.

A campanha tem ações nas redes sociais do shopping com dicas de ofertas. Os clientes acompanham as novidades nos canais online.

Para os consumidores que aguardam o início do ano para aproveitar as melhores ofertas, a “Liquida de Ponta” se apresenta como uma excelente oportunidade.

“A liquidação de início de ano é uma tradição muito esperada tanto pelos lojistas quanto pelos clientes, que podem aproveitar uma ampla variedade de produtos com preços promocionais durante a campanha, que segue até o fim deste mês. É uma oportunidade para quem precisa trocar o celular, fazer um procedimento ou antecipar presentes, por exemplo”, destaca a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

*Com informações da assessoria

