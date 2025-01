IML procura familiares de homem que morreu em Manaus

O homem teve morte natural no SPA do Coroado.

O Instituto Médico Legal do Amazonas (IML), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), pede que familiares de Luiz Carlos Souza Vieira, de 67 anos, oriundo do município de Parintins, compareçam à sede da instituição para a liberação do corpo.

O homem deu entrada no IML no domingo (12). O Instituto reforça que os corpos que aguardam familiares para liberação ficam na instituição pelo período de um mês. Após esse prazo, os corpos são sepultados em Manaus como não identificados.

O IML reforça que a liberação do corpo somente poderá ser realizada por familiares, que devem procurar o setor de Serviço Social da instituição, que funciona todos os dias. Eles devem comparecer ao Instituto das 8h às 20h. Outras informações podem ser obtidas por meio do WhatsApp: 3216-6040.

O Instituto Médico Legal fica localizado na avenida Noel Nutells, número 300, no bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱