Amom Mandel reforça necessidade de fiscalização rigorosa nos municípios do AM

Desde o início do ano, 15 prefeitos decretaram emergência financeira alegando ‘boicote’ dos ex-gestores aos cofres dos municípios

Em entrevista na noite desta quarta-feira (15), o deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) expressou sua preocupação com a situação financeira e administrativa de diversos municípios do Amazonas, que, desde o início de janeiro, estão decretando emergência financeira devido ao abandono das gestões anteriores.

Mandel, que esteve recentemente em Borba e Beruri, destacou a gravidade do cenário, mencionando a necessidade urgente de investigação e responsabilização pelos danos causados.

“É imprescindível uma investigação rigorosa por parte do Ministério Público, da Polícia Civil e de outros órgãos responsáveis para apurar as responsabilidades. Não podemos permitir que o dinheiro público continue sendo desperdiçado”, afirmou o parlamentar.

O deputado relatou suas observações após visitas aos municípios onde constatou sérios problemas de infraestrutura e falta de serviços essenciais. Em Beruri, por exemplo, obras federais de grande importância, como o hospital municipal e unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, estavam paralisadas devido à má gestão anterior.

“A análise dos decretos de emergência deve ser feita com cautela, pois esses mecanismos podem ser utilizados indevidamente para contratar empresas e pessoas de forma irregular”, alertou Amom.

Mandel ressaltou que está em contato com o Tribunal de Contas da União (TCU) e outros órgãos para garantir que os recursos públicos sejam empregados de forma eficiente e transparente.

O deputado também criticou a falta de ações de fiscalização nas administrações anteriores e se comprometeu a acompanhar de perto o processo de responsabilização dos ex-gestores. Mandel lembrou que em Borba, o caso do desmanche de carros oficiais e a destruição de documentos essenciais pela gestão anterior já está sendo investigado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM). O deputado reforçou que está empenhado em garantir que os responsáveis por essas irregularidades sejam punidos.

“Não podemos permitir que os cidadãos continuem pagando altos impostos enquanto veem o dinheiro público sendo mal administrado e não revertido em benefícios como saúde, educação e assistência social”, destacou o deputado.

Até ontem, 15 municípios amazonenses decretaram situação de emergência financeira devido a situação dos cofres públicos deixada por seus antecessores: Amaturá, Apuí, Fonte Boa, Maués, Carauari, Borba, Eirunepé, Autazes, Presidente Figueiredo, Lábrea, Anamã, Boca do Acre, Beruri, Envira e Juruá.

O deputado enfatizou que a nova gestão municipal precisa ser apoiada, mas sempre com a devida transparência e legalidade no uso dos recursos públicos e se compromete em fiscalizar as administrações municipais e atuar junto aos órgãos federais para assegurar que os recursos necessários sejam disponibilizados sem prejuízos à população.

“Estamos aqui para ajudar a reverter a situação, mas precisamos garantir que as medidas adotadas sejam corretas e que os responsáveis pelas falhas do passado sejam responsabilizados”, concluiu Mandel.

*Com informações da assessoria

