Policial Militar é brutalmente assassinado a tiros em Duque de Caxias

Um policial militar brutalmente assassinado, na tarde desta quinta-feira (16), na Praça do Galo, no bairro Parque Fluminense, em Duque de Caxias. Rafael Gonçalves da Silva, que estava de folga, foi alvejado com dezenas de tiros enquanto retornava de uma academia. O corpo ficou estraçalhado dentro do veículo.

De acordo com testemunhas, Rafael estava no interior de seu carro quando foi emboscado por criminosos armados. Sem qualquer chance de defesa, o policial foi atingido por uma rajada de tiros, concentrados principalmente na porta do motorista.

A Polícia Militar rapidamente isolou o local para que a perícia fosse realizada. Equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiram as investigações, buscando identificar os autores do crime e sua motivação. Rafael era lotado no 9º BPM (Rocha Miranda) e era conhecido entre os colegas por sua dedicação ao trabalho.

O caso reacende o alerta sobre a violência crescente na Baixada Fluminense, uma região já marcada por altos índices de criminalidade.

