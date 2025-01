Preso por suspeita de extorsão, delegado retorna ao cargo na Polícia Civil do Amazonas

Preso por suspeita de extorsão, o delegado Ericson Tavares retornou ao cargo na Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em dezembro de 2024, após decisão judicial que não impôs restrições ao seu desempenho funcional. A prisão e o afastamento acontecerão em março do ano passado.

De acordo com a nota emitida pela Polícia Civil, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) não apresentou determinação que impedisse Ericson de retomar suas funções. No entanto, a delegacia onde ele está atualmente lotado não foi divulgada. Antes do afastamento, Ericson era titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Zona Norte de Manaus.

O caso que resultou na prisão do delegado envolveu uma operação policial que investigava extorsão mediante sequestro. Em março de 2024, Ericson foi detido junto a outras 10 pessoas, entre elas três investigadores, cinco policiais militares (quatro cabos e um sargento) e dois civis. O grupo era acusado de invadir residências no bairro Correnteza, em Manacapuru, e sequestrar duas pessoas sob o pretexto de uma ação policial.

Testemunhas relataram que as famílias das vítimas denunciaram o sequestro após os envolvidos não apresentarem as pessoas na delegacia. A ação mobilizou as polícias Civil e Militar, que interceptaram os suspeitos em dois locais distintos: os policiais civis na estrada AM-352, em Manacapuru, e os PMs em Novo Airão. As vítimas foram resgatadas, e os suspeitos presos.

Em junho de 2024, Ericson foi colocado em liberdade por decisão judicial, mas voltou a ser preso logo depois por publicar um vídeo com gestos obscenos e linguagem ofensiva nas redes sociais.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱