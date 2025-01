Concedido pela ONU, Amazonas recebe pela segunda vez o Selo MigraCidades

Pelo segundo ano consecutivo, o Amazonas recebeu o Selo MigraCidades, certificação internacional que reconhece o avanço de políticas públicas e de práticas de inclusão social, que possibilitam a integração de migrantes na sociedade. O selo é concedido pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), Agência da Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A entrega do Selo MigraCidades – Aprimorando a Governança Migratória Local no Brasil ocorreu de forma on-line, nesta quinta-feira (16/01). No Amazonas, o acolhimento ao migrante é desenvolvido através de parceria entre as secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), de Assistência Social (Seas) e de Saúde (SES), além da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). O monitoramento das ações junto na IOM, é feito pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

O secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, destaca que o selo reflete o compromisso do Governo do Amazonas com a implementação de políticas públicas que garantem acesso a serviços e protegem direitos dos migrantes. “Receber o Selo MigraCidades, pelo segundo ano consecutivo, é um importante reconhecimento do esforço coletivo do Governo do Estado, sob a liderança do governador Wilson Lima, em promover a integração e o acolhimento de migrantes.

Segundo ele, essa conquista reflete o compromisso do Governo do Amazonas em garantir a efetiva implementação de políticas públicas inclusivas, baseadas no respeito à diversidade e na proteção dos direitos humanos.

Os governos e municípios certificados com o MigraCidade irão receber, ainda, um relatório sobre as ações implementadas relacionadas às 10 dimensões da governança migratória para guiar o processo e monitoramento das atividades. Ao todo, foram certificadas 32 cidades e 11 estados. O programa certifica governos locais para que os migrantes sejam acolhidos e integrados de acordo com as boas práticas indicadas.

