Marinha investiga acidente com balsa e flutuante que deixou mãe e filhos desaparecidos no AM

Segundo informações preliminares, um empurrador com comboio de balsas colidiu com um flutuante à margem do rio Madeira. Uma mulher e três crianças estão desaparecidas.

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9° Distrito Naval, informou que foi acionada sobre um acidente envolvendo duas embarcações na manhã desta sexta-feira (17), nas proximidades da comunidade de Urumatuba, no município de Manicoré, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, um empurrador com comboio de balsas colidiu com um flutuante à margem do rio Madeira. Uma mulher e três crianças estão desaparecidas.

As vítimas foram identificadas como:

Thalita Ferreira Lago, de 22 anos

Everson Ferreira Monteiro, 4

Thalia Ferreira Monteiro, 2

Isadora Ferreira Monteiro, 1

A Marinha do Brasil, por meio do Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Negro” e uma equipe de lanchas da Agência Fluvial de Humaitá, iniciou as buscas no local.

A operação de resgate conta com a coordenação da Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Por meio de nota, a Prefeitura de Manicoré informou que está mobilizando todos os órgãos competentes, incluindo e colocou sua equipe de governo em alerta para dar o suporte necessário às equipes de resgate e garantir a responsabilização dos envolvidos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱