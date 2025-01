Vereador de Manaus vai participar do jantar de posse de Donald Trump

O vereador de Manaus, Coronel Rosses (PL), recém-empossado, anunciou que estará presente no jantar comemorativo da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcado para o próximo dia 19 de janeiro, em Washington, D.C. O parlamentar compartilhou o convite em suas redes sociais, destacando sua presença como uma representação da direita brasileira no evento.

“Estou aqui nos Estados Unidos onde participei de um curso com parlamentares brasileiros sobre a direita e irei participar do jantar de posse do Donald Trump. Sou um soldado do Bolsonaro ele me ajudou a me eleger e irei representar o presidente em todos os cantos do mundo se precisar”, declarou Rosses.

A viagem do vereador integra um curso de imersão à política americana, organizado por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e com a presença de outros políticos conservadores, como Mário Frias e Jorge Seif.

O curso, realizado na Flórida, abordou temas como geopolítica, bigtechs, políticas internacionais e as relações entre Brasil e Estados Unidos. Rosses destacou a importância da troca de experiências entre parlamentares de diferentes estados, visando aprimorar sua atuação nas questões ideológicas e legislativas.

“A troca de experiências entre parlamentares de casas legislativas distintas e de várias unidades da federação propicia a ampliação da atuação dos parlamentares nas questões ideológicas presentes nos debates legislativos. Cabe ainda lembrar a posição estratégica de Manaus com o sul dos Estados Unidos, onde uma viagem de avião dura um pouco mais 4 horas”, afirmou o vereador.

Além de participar do curso, Rosses aproveita a oportunidade para estabelecer contatos políticos com o intuito de atrair investimentos e desenvolver estratégias que possam beneficiar Manaus nas áreas econômica, social, turística e ambiental. A estadia de Rosses nos Estados Unidos não se resume aos estudos, mas também visa estreitar laços entre as duas nações.

O evento de posse de Trump ocorrerá entre os dias 18 e 21 de janeiro, com uma série de atividades, incluindo comícios, jantares e desfiles. O jantar comemorativo à posse será um dos principais eventos que marcará o retorno de Trump à Casa Branca.

O vereador de Manaus, que segue para Washington para participar da solenidade, foi convidado para representar o Brasil ao lado de outros parlamentares que compõem a comitiva organizada por Eduardo Bolsonaro.

A viagem de Coronel Rosses foi custeada com recursos próprios e comunicada à Câmara Municipal de Manaus (CMM). O vereador ressaltou a importância das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, considerando a localização estratégica de Manaus, próxima ao sul dos Estados Unidos, o que facilita intercâmbios e investimentos entre as duas nações.

