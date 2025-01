Apresentador Léo Batista é diagnosticado com tumor no pâncreas

O Hospital Rios D’Or divulgou um boletim médico e atualizou o estado de saúde do jornalista esportivo Léo Batista, de 92 anos. Segundo o texto, assinado pelos médicos Felipe Barbosa Braga de Castro e Paulo Laranjeira, o locutor foi diagnosticado com um tumor no pâncreas.

Ainda de acordo com o boletim, Léo deu entrada na unidade, localizada na Freguesia, zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 6, com um quadro de desidratação e dor abdominal. Ele está na UTI.

“O paciente João Batista Belinaso (Léo Batista) deu entrada no Hospital Rios D’Or no dia 06 de janeiro, em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva, com o devido acompanhamento clínico para o atual estado de saúde”, disse o boletim.

*Com informações do Metrópoles

