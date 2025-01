‘É um Globo de Ouro’, explica Fernanda Torres durante revista em aeroporto

A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, deu uma entrevista na quinta-feira (16), ao talk show Jimmy Kimmel Live, um dos programas mais famosos dos Estados Unidos. A protagonista de Ainda Estou Aqui revelou que está carregando na mala de mão o prêmio do Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama.

Fernanda Torres estava hospedada em Los Angeles, depois da premiação, quando o hotel precisou ser evacuado, por causa dos incêndios. A atriz comparou a situação a uma montanha-russa, pela mudança brusca de alegria para tristeza e medo.

“Meu marido, de repente, às seis da tarde, ele vem para o quarto só de calça e com o telefone dizendo que estão mandando evacuar agora. Então nós estávamos pegando as coisas e eu não tive tempo de entregar o prêmio, que é muito pesado, para o produtor que estava voltando para o Brasil. E agora eu estou carregando ele comigo! E você pode matar alguém, é muito pesado. Então, eles me disseram: não coloque na mala, porque eles podem achar que é uma bomba. Leve com você nas sua bagagem de mão”, contou Fernanda Torres.

Na entrevista, Fernanda Torres ainda contou a situação inusitada que aconteceu no aeroporto ao retornar a Los Angeles para a entrevista com Jimmy Kimmel. A atriz foi parada pelo segurança para explicar por que ela carregava um Globo de Ouro. Ao que ela respondeu que havia ganhado como melhor atriz de drama. A conversa lhe rendeu um parabéns e uma confissão do agente, que afirmou ter trabalhando na área, mas desistido para preservar sua sanidade mental.

Durante a entrevista com Jimmy Kimmel, ela também contou o que sua mãe, a também atriz Fernanda Montenegro, disse depois de sua vitória.

“Minha mãe disse algo muito bonito. Após o prêmio, ela estava sendo entrevistada e disse ao jornalista: ‘Você sabe, eu tenho 95 anos e vivi para ver isso'”

A participação da atriz no talk show de Jimmy Kimmel foi celebrada pelos brasileiros, sendo um assuntos mais comentados no X, antigo Twitter. Além disso, os internautas pediram que Fernanada Torres participe do outro talk show famoso The Tonight Show com Jimmy Fallon.

*Com informações do SBT News

