‘Fez o brasileiro recuperar o orgulho’, diz Fernanda Torres após vitória

A atriz Fernanda Torres teve a sua carreira consagrada internacionalmente no último domingo (5) ao vencer o Globo de Ouro. A estrela de Ainda Estou Aqui comemorou o prêmio e aproveitou para abrir o jogo sobre o efeito do filme sobre o cinema brasileiro e os espectadores de nosso país.

“Isso foi a coisa mais legal que esse filme fez, trazer as pessoas para o cinema, apresentar a ditadura militar a jovens que não tinham nem ideia do que significava viver a ditadura militar. E o filme fez isso com amor, com elegância, sem nenhuma estridência”, declarou, comentando, também, sobre Eunice Paiva, sua personagem no filme.

Na sequência, a atriz desabafou sobre a situação dos artistas. “Mais do que isso, a gente passou por um período com o artista sendo atacado de maneira horrenda, chamado de corruptos, de depravados, de sujos, como se a cultura no Brasil fosse alguma coisa desprezível, algo a ser destruído”, disse, em entrevista a GloboNews.

Por fim, Fernanda comentou sobre o impacto do filme na cultura brasileira. “Posso ver quanto o filme fez o brasileiro recuperar o orgulho com a própria cultura, com o cinema que se faz no Brasil. Então, isso é o golden extra, tudo o que esse filme conseguiu graças a Walter Salles”, encerrou.

*Com informações do Metrópoles

