Obras de intervenções viárias seguem em dois pontos da avenida Constantino Nery

A equipe do IMMU está presente no local, orientando os condutores.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) segue com as obras de melhoria na mobilidade da avenida Constantino Nery, nesta sexta-feira (17). As intervenções, que estão sendo realizadas em dois pontos estratégicos, visam otimizar a fluidez do trânsito e reduzir o tempo de deslocamento dos motoristas.

“A equipe da Seminf, juntamente com o Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU), está trabalhando de forma intensa e diuturna. Estive aqui, ontem, na quinta-feira, durante o dia e também a noite, acompanhando o andamento das obras, e estamos acelerando ao máximo para concluir os serviços no menor tempo possível”, afirmou o prefeito em exercício e secretário de Obras, Renato Junior.

Uma das frentes de obra está localizada próximo ao Hemoam, onde a equipe realiza a remoção do canteiro central com o auxílio de uma retroescavadeira. Já nas proximidades da Arena da Amazônia, outra equipe trabalha no alargamento da pista, diminuindo o canteiro central e implantando pedra rachão.

A equipe do IMMU está presente no local, orientando os condutores. Essas intervenções têm como objetivo otimizar a circulação de veículos e pedestres, reduzindo congestionamentos e proporcionando mais segurança e agilidade no tráfego da capital amazonense.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱