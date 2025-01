Trio é preso furtar R$ 50 mil em produtos de loja em Itacoatiara

Três homens, de 24, 27 e 31 anos, foram presos por envolvimento em um furto a uma loja especializada em eletrodomésticos e artigos para o lar. A prisão aconteceu, na quinta-feira (16), no quilômetro 42 da rodovia AM-010, após os suspeitos realizarem o furto em Itacoatiara, município localizado a 176 quilômetros de Manaus.

Segundo o tenente PM Wilker Lima, a prisão foi realizada após a equipe policial receber informações do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), informando que os suspeitos estavam a bordo de um veículo Logan, com placa não identificada, e se dirigiam à capital. A partir dessa informação, o BPAmb intensificou o patrulhamento nas possíveis rotas de fuga.

Por volta das 17h30, a equipe abordou o veículo com as características repassadas e encontrou no interior do automóvel os materiais furtados da loja. Entre os itens recuperados estavam produtos de higiene pessoal, como desodorantes e pomadas, jogos de panelas, artigos para o lar, como travesseiros, colheres e copos, plantas ornamentais e um controle “chapolin”, totalizando cerca de R$50 mil em mercadorias.

Os três suspeitos, juntamente com o veículo e os materiais recuperados, foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar orienta a população a denunciar qualquer crime através do disque denúncia 181 ou pelo 190, garantindo o sigilo da identidade do denunciante.

