VÍDEO: Colisão entre motos deixa um morto e dois feridos em Manaus

Motociclista sem capacete, possivelmente alcoolizado, morreu após colisão com outra moto

Um grave acidente entre dois motociclistas na Avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, resultou na morte de um homem e deixou outras duas pessoas feridas na madrugada deste sábado (18).

Segundo informações da polícia, o motociclista que morreu conduzia uma motocicleta Titan Mix 150, placa OAI-5C46, e, segundo relatos, estaria sem capacete e possivelmente alcoolizado no momento do acidente. Ele colidiu lateralmente com uma motocicleta Broz, placa TAE-OE34, utilizada por um motociclista de aplicativo que transportava um passageiro.

O impacto foi tão violento que causou um choque frontal na cabeça do motociclista sem capacete, causando a morte no local.

O motociclista de aplicativo e seu passageiro foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, de acordo com a polícia, estavam conscientes.

O motociclista que morreu no local não portava nenhum documento de identificação. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para identificação e posterior liberação para a família.

A polícia continua investigando as circunstâncias do acidente.

