VÍDEO: Corpo de jovem que se afogou em Manacapuru é encontrado após dias de busca

Após dias de angústia e buscas incessantes, o corpo de Cauã Bezerra, de 21 anos, foi encontrado na noite de sexta-feira (17) em Manacapuru, interior do Amazonas. O jovem havia desaparecido no último domingo (13) enquanto nadava no balneário do Miriti, localizado na AM-070, rodovia que liga Manaus a Manacapuru.

As buscas iniciais, conduzidas pelo Corpo de Bombeiros, foram encerradas após alguns dias sem sucesso. Contudo, a família e amigos de Cauã continuaram as buscas por conta própria, retornando ao local do afogamento.

Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento emocionante e doloroso em que familiares resgatam o corpo às margens do rio.

O corpo de Cauã Bezerra foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

