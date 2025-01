Museu da Amazônia celebra 16 anos com ingressos a R$ 10 em Manaus

O Museu da Amazônia (Musa) preparou uma promoção para celebrar o 16º aniversário no dia 22 de janeiro de 2025. Nesta data, os ingressos para visitação estarão com um valor único de R$ 10 para todos os visitantes. O Musa funcionará das 8h30 às 17h, com entrada permitida até às 15h.

A promoção de aniversário oferece uma oportunidade para conhecer ou revisitar um dos importantes espaços culturais e de preservação da Amazônia. Todos os visitantes terão acesso à Torre de Observação.

Por apenas R$ 10, o público poderá explorar as dependências do museu e desfrutar de uma experiência única em contato com a natureza. A promoção é válida somente para visitas sem guia.

As demais atividades oferecidas pelo Musa, como trilhas guiadas e observação do nascer ou pôr do sol na torre, continuarão com seus preços normais e necessitam de agendamento prévio.

É obrigatório o uso de sapato fechado para garantir a segurança durante a visita.

Sobre o Musa

O Museu da Amazônia é uma instituição dedicada à pesquisa, educação e divulgação científica sobre a região amazônica.

Com uma vasta área de floresta preservada, trilhas, exposições e a icônica Torre de Observação, o Musa oferece aos visitantes uma imersão no universo amazônico, proporcionando conhecimento e contato direto com a natureza.

Para mais informações sobre as outras atividades e agendamentos, entre em contato com o Musa através dos canais oficiais: E-mail: [email protected] e WhatsApp: (92) 99280-4205.

