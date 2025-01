Feira da Manaus Moderna ganha nova praça de alimentação para atrair clientes

A tradicional Feira Manaus Moderna, um importante centro do comércio popular na capital amazonense, está sendo revitalizada com a construção de uma nova praça de alimentação.

A obra, realizada pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), busca oferecer um espaço mais acessível, confortável e adequado tanto para os trabalhadores quanto para o público que frequenta a feira.

O prefeito em exercício, Renato Junior, visitou o local das obras, na área externa da feira, próxima à Feira da Banana, e destacou os benefícios da intervenção.

“Já iniciamos a instalação das primeiras estruturas da futura praça de alimentação. Será um espaço mais ventilado, com melhor acesso, aberto e adequado tanto para os frequentadores quanto para os trabalhadores, que merecem melhores condições para suas refeições e para o trabalho diário.”

Para o secretário de Feiras e Mercados, Wanderson Costa, a construção da praça representa um avanço significativo para a categoria dos feirantes.

“Este é um momento histórico. Estamos melhorando a situação dessas pessoas, que antes não contavam com intervenções do poder público, e oferecendo uma ampliação que trará grandes benefícios para os permissionários. Uma praça como essa impulsiona o comércio, gera renda e proporciona mais dignidade. É mais um importante avanço da gestão do prefeito David Almeida”, disse.