Mbappé ciumento? Vídeo de Neymar ignorando o francês viraliza

Em entrevista ao podcast “De cara com o cara”, do ex-jogador Romário, Neymar Jr. revelou desafios nas relações internas no Paris Saint-Germain (PSG).

O atacante, agora no Al Hilal da Arábia Saudita, contou que a chegada de Messi ao clube francês gerou ciúmes de Mbappé pela relação próxima do brasileiro com o argentino.

Após as declarações de Neymar, que viralizaram na imprensa internacional, um vídeo circulou nas redes sociais, mostrando Neymar, aparentemente, ignorando Mbappé para fazer dupla com o Messi. O vídeo, que alcançou mais de 100 mil visualizações no X, reforça uma possível preferência do brasileiro pelo argentino, com quem já tinha uma forte ligação desde os tempos de Barcelona.

No podcast, Neymar também destacou que o PSG foi prejudicado por uma briga de egos.

“Ego é bom, só que você tem que saber que você não joga sozinho. Tem que ter o outro cara do lado. Ego era de quase todo mundo. Não tem como dar certo. Se ninguém correr e ninguém se ajudar, é impossível ganhar alguma coisa”, disse o jogador em entrevista a Romário publicada a última na quinta-feira (17).

https://twitter.com/breathMessi23/status/1546723258824765441?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1546723258824765441%7Ctwgr%5E826561b35cf0558a4c7bb32548f20d72366e7843%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F

*Com informações do site Lance

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱