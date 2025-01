Marinha abre vagas para praças temporários no Amazonas

A Marinha do Brasil lançou um processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Praças Temporárias, oferecendo um total de 59 vagas. Destas, um número está direcionado para o estado do Amazonas, com oportunidades nas cidades de Manaus e Tabatinga, além de vagas em Porto Velho, Rondônia.

O Amazonas concentra a maior parte das vagas, com destaque para Manaus e Tabatinga. Candidatos de ambos os sexos, com até 41 anos na data da incorporação (29 de setembro de 2025), podem participar.

As vagas se dividem em dois níveis:

Nível Técnico (48 vagas): Os aprovados serão incorporados como Cabos. As áreas com vagas em Manaus e Tabatinga incluem:

Manaus: Enfermagem (2), Nutrição e Dietética (1), Patologia Clínica (3), Prótese Dentária (1), Radiologia Médica (3), Edificações (5), Eletrônica (1), Geodésia e Cartografia (4), Mecânica (2), Motores (7), Telecomunicações (1), Eletrotécnica (7), Ciências Contábeis (2), Metalurgia (7), Motorista (2) e Marcenaria (2). Tabatinga: Enfermagem (2) e Processamento de Dados (2).

Marinheiro Especializado (11 vagas): Destinadas a candidatos com Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (C-FIC), com vagas em Manaus para Motorista (CNH D ou E), Metalúrgico e Marceneiro.

Distribuição das Vagas no Amazonas

A tabela a seguir demonstra a concentração de vagas no Amazonas, facilitando a visualização das oportunidades:

Especialidade Cargo Nível Escolar Cidade/Estado Vagas TÉCNICO EM ENFERMAGEM Cabo Técnico Manaus-AM 2 Tabatinga-AM 2 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA Cabo Técnico Manaus-AM 1 TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA Cabo Técnico Manaus-AM 3 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA Cabo Técnico Manaus-AM 1 TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA Cabo Técnico Manaus-AM 3 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Cabo Técnico Manaus-AM 5 TÉCNICO EM ELETRÔNICA Cabo Técnico Manaus-AM 1 TÉCNICO EM GEODÉSIA E CARTOGRAFIA Cabo Técnico Manaus-AM 4 TÉCNICO MECÂNICA Cabo Técnico Manaus-AM 2 TÉCNICO EM MOTORES Cabo Técnico Manaus-AM 7 TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES Cabo Técnico Manaus-AM 1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Cabo Técnico Manaus-AM 7 TÉCNICO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS Cabo Técnico Manaus-AM 2 TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS Cabo Técnico Tabatinga-AM 2 METALURGIA Marinheiro Especializado Formação Inicial e Continuada de trabalhadores (C-FIC). Manaus-AM 7 MOTORISTA Marinheiro Especializado Formação Inicial e Continuada de trabalhadores (C-FIC) e CNH D ou E. Manaus-AM 2 MARCENARIA Marinheiro Especializado Formação Inicial e Continuada de trabalhadores (C-FIC). Manaus-AM 2

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo compreende as seguintes fases: Prova Objetiva de Língua Portuguesa (eliminatória e classificatória); Verificação de Dados Biográficos e Documental (eliminatórias); Inspeção de Saúde (eliminatória); Teste de Aptidão Física de Ingresso — TAF-i (eliminatório); Prova de Títulos (classificatória); Designação à incorporação.

Local de serviço e remuneração

Os aprovados servirão em Organizações Militares do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), localizadas em Manaus (AM), Tabatinga (AM) e Porto Velho (RO), com remuneração correspondente à sua graduação.

O Aviso de Convocação com informações detalhadas será publicado em 15 de janeiro de 2025. O link para acesso será divulgado posteriormente.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱