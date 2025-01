David Almeida retorna ao trabalho com entrega de complexo esportivo em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), retomará as atividades no Executivo municipal nesta segunda-feira (20), com a entrega do novo complexo esportivo do bairro Armando Mendes, na Zona Leste da cidade.

David Almeida tirou 14 dias de férias, começando no 6 de janeiro. Nesse período, o vice-prefeito Renato Junior assumiu interinamente a Prefeitura de Manaus.

A cerimônia desta segunda-feira marcará a conclusão da completa reforma do espaço, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

A revitalização abrangerá diversas áreas do complexo, incluindo a quadra coberta, o campo de areia e a praça. Serão entregues também novos quiosques e banheiros, garantindo uma infraestrutura moderna e acessível para toda a comunidade.

Com a reforma, o complexo oferecerá um ambiente seguro, confortável e adequado para a prática de esportes e lazer, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores.

A entrega deste complexo esportivo representará a 22ª revitalização de espaços esportivos realizada pela Prefeitura de Manaus, reforçando o compromisso da gestão com a promoção do esporte e o bem-estar da população manauara.

