Após insinuar sexo com enteado, namorado de Andressa Urach aparece em pornô gay

O namorado de Andressa Urach aparece em cenas de sexo com outro homem em um vídeo que circula no X, antigo Twitter

O ator pornô Cassiano França, mais conhecido como Kylian Cria, parece disposto a investir no universo gay.

O namorado de Andressa Urach aparece em cenas de sexo com outro homem em um vídeo que circula no X, antigo Twitter.

Kylian realizou uma parceria com Bruno Paz. Além de ator pornô popular no X, onde acumula mais de 400 mil seguidores, ele também é DJ. No vídeo postado na rede social, ele faz sexo oral no namorado de Urach.

O vídeo foi publicado somente no perfil de Bruno. Kylian, em sua página no X, posta apenas vídeos de sexo hétero – alguns deles com Andressa.

Filho de Andressa Urach promete parceria com padrasto

Leia mais: Filho de Andressa Urach diz que fará vídeo com o namorado da mãe

O pornô gay de Kylian foi postado dias antes de o namorado de Andressa insinuar uma parceria com Arthur, o filho mais velho dela. Recentemente, os dois participaram de uma esquete de humor no Instagram, onde indicam a possibilidade.

O vídeo começa com um diálogo de Andressa e a nora, Gabi Ayala. A moça entrou recentemente para a plataforma Privacy e as duas garantem que vão lançar uma parceria em breve.

“Gabi, chegou a vez da nossa collab. Mas eu tô desconfiada. Os meninos estão estranhos, estão cochichando muito”, diz Andressa.

A cena corta para Arthur e Kylian. “Você viu que a minha mãe e a Gabi estão querendo fazer collab?”, diz o primogênito da atriz pornô.

“Eu vi e achei zoado. Mas pensando bem, direitos iguais, né? Já que elas vão gravar, por que não grava eu e você?”, sugere o namorado dela.

“É isso aí, mano. Só você vai ter que ser o passivo”, responde o jovem. Os dois entram em uma disputa de “pedra, papel e tesoura” e o padrasto perde.

Real ou não, o conteúdo animou os seguidores de Andressa. “Mamãe do marketing”, escreveu um internauta. “Ai que delícia os dois”, animou-se uma moça. “Vem muito aí”, postou um produtor de conteúdo adulto.

*Com informações do site Purepeople

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱