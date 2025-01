Obras no Ceci: um novo espaço para a terceira idade no AM

A revitalização, que teve início no dia 13 de janeiro, tem como objetivo melhorar a estrutura física e o acesso ao local

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), deu início nesta semana às obras de revitalização do Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), localizado na rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida, zona sul de Manaus.

A revitalização, que teve início no dia 13 de janeiro, tem como objetivo melhorar a estrutura física e o acesso ao local, com foco na realização de obras de drenagem de águas pluviais no calçamento frontal e lateral do espaço.

“Essas obras visam garantir um acesso mais seguro e confortável aos nossos usuários, proporcionando maior qualidade nas atividades oferecidas pelo Ceci”, destacou a secretária titular da Seas, Kely Patrícia.

Atividades suspensas temporariamente

Devido às obras, o período de matrículas e rematrículas para as atividades do Ceci Aparecida, previsto para o período de 20 a 30 de janeiro, foi suspenso. O início das atividades no local também foi adiado, sem data prevista para o retorno.

“A segurança dos nossos frequentadores é a nossa prioridade. Por isso, decidimos suspender as atividades enquanto as obras estiverem em andamento”, explicou a diretora do Ceci Aparecida, Lilian Albuquerque.

Demais Centros de Convivência

É importante ressaltar que o período de matrículas e rematrículas para os demais Centros de Convivência permanece inalterado, com início previsto para a próxima segunda-feira (20).

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱