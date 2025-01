VÍDEOS: Mototaxista morre e passageira fica presa embaixo de ônibus em Manaus

Um grave acidente na tarde deste sábado (18), na Rua dos Açaizeiros, no bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus, resultou na morte do mototaxista Robert dos Santos Lima, de 47 anos, e deixou sua passageira, Maria José Salvador dos Reis, de 33 anos, ferida.

A colisão envolveu a motocicleta em que eles estavam e um ônibus da linha 097 do transporte público.

Segundo relatos e vídeos que circularam em aplicativos de mensagens, a motocicleta e o ônibus colidiram, arremessando o condutor e a passageira para baixo do coletivo. Robert dos Santos Lima faleceu no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado para resgatar Maria José, que ficou presa às ferragens.

A operação de resgate mobilizou também equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Maria foi retirada com sucesso e encaminhada de ambulância para um pronto-socorro. Durante o resgate, ela chegou a conversar com familiares que compareceram ao local.

A atuação das equipes de emergência foi acompanhada por moradores e familiares, que aplaudiram o trabalho dos profissionais após o resgate bem-sucedido.

Um passageiro do ônibus relatou que o ônibus realizava uma curva normalmente na Rua Iraque, quando a motocicleta, vindo em alta velocidade no sentido do bairro Nova Vitória, entrou na via, resultando na colisão. O acidente ocorreu em um momento de chuva na região.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo de Robert dos Santos Lima. As autoridades competentes devem investigar as circunstâncias do acidente.

Leia mais:

VÍDEO: Motociclista sofre queda de 10 metros durante acidente em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱