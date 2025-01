Vasco já perdeu dois jogos na Arena da Amazônia, palco do duelo contra Madureira

Vasco vai enfrentar o Madureira pela 4ª rodada do Campeonato Carioca

O Vasco usará o bom retrospecto dentro da Arena da Amazônia para enfrentar o Madureira pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, no dia 23 deste mês, a partir das 21h30.

A partida em Manaus é uma realização do Metrópoles Sports. O Gigante da Colina tem apenas duas derrotas no estádio.

A Arena da Amazônia já recebeu o Vasco por nove vezes, foram três vitórias e quatro empates. Manaus já foi, inclusive, palco de um título vascaíno em 2016, quando o Gigante da Colina derrotou o Fluminense por 1 x 0 na Final da Taça Guanabara.

A venda de ingressos para o jogão segue a todo vapor. O Metrópoles Sports criou um site especial com todas as informações sobre as entradas. Além das vendas on-line, é possível garantir ingresso para a partida em pontos físicos de venda (confira abaixo).

Vale ressaltar que a Portaria nº 001/2015, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), proíbe a entrada de crianças menores de 5 anos em grandes eventos na capital amazonense, incluindo estádios de futebol.

Além das meias-entradas garantidas por lei, o torcedor pode adquirir ingresso com valor promocional mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A meia-entrada solidária para não estudantes já está disponível.

Portanto, além de estudantes, idosos, pessoas com deficiência e professores, os demais torcedores terão direito a pagar meia-entrada, desde que façam a doação de alimentos no dia do jogo, na Arena da Amazônia.

Ingressos PcD

A carga de ingressos para PcD também já está liberada. De acordo com a Lei de Acessibilidade Estadual (AM) nº 241, de 31 março de 2015, pessoas com deficiência têm direito a ingresso gratuito, e seu acompanhante paga meia-entrada.

As entradas para PcD estão disponíveis pela internet e nos pontos físicos de venda (veja abaixo).

Pontos de vendas físicos

Gigante da Colina – Sumaúma Park Shopping Manaus

92 98541-6446

Avenida Noel Nutels, nº 1762, Loja nº 2123, Sumaúma Park Shopping, Cidade Nova, Manaus, CEP: 69.095-000

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h

Gigante da Colina – Djalma Batista

92 99187-1335

Avenida Djalma Batista, nº 1929, Loja 5, Nossa Senhora Das Graças, Manaus CEP 69095-010

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h30 às 19h, e sábado, das 9h30 às 18h

Gigante da Colina – Amazonas Shopping

(92) 98502-2121

Amazonas Shopping, Piso L1, Loja 306

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h

Bibicell (Manauara Shopping)

Av. Mário Ypiranga, 1300 – Adrianópolis

Horário de funcionamento: das 10h às 22h

Bibicell (Ponta Negra)

Av. Coronel Teixeira, 7077 – Nova Esperança

Horário de Funcionamento: das 8h às 21h

*Com informações do site Net Vasco

