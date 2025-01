Casal amazonense corre risco de ir para o primeiro Paredão do BBB 25

A vitória de Maike e Gabriel na Prova do Anjo, neste sábado (18), trouxe uma reviravolta no Big Brother Brasil (BBB 25), mas a situação do casal amazonense, Arleane e Marcelo, permanece tensa.

Aline e Vinícius, os líderes da semana, colocaram o casal na mira, juntamente com Diogo Almeida e Vilma e João Pedro e João Gabriel. Com Edilberto e Raissa já emparedados, a formação de um Paredão triplo assombra a casa, e Arleane e Marcelo continuam correndo sério risco de eliminação.

Arleane e Marcelo foram os primeiros escolhidos pelos Líderes na dinâmica, na sexta-feira (17). Segundo Vinícius, a dupla de amigos selecionou o casal por questão de prioridade. “Ainda é um reflexo do que a gente teve aqui no jogo e ainda está direcionando”, disse o brother.

Apesar da vitória de Maike e Gabriel e do poder que eles agora têm de imunizar uma dupla, nada garante que o casal amazonense será o escolhido. A decisão de Maike e Gabriel será crucial e manterá todos em suspense até a noite deste domingo (19).

Se o casal amazonense não receber a imunidade do Anjo, eles enfrentarão um Paredão dificílimo, com grandes chances de serem eliminados na próxima terça-feira (21).

Vale lembrar que Eva e Renata e Guilherme e Joselma já garantiram suas imunidades, o que diminui as opções de Maike e Gabriel e aumenta a apreensão de Arleane e Marcelo.

A Prova Bate e Volta, que ocorre na noite de hoje (19), ainda pode ser uma chance de escapar do Paredão, mas a produção ainda não revelou quais duplas participarão da dinâmica, aumentando ainda mais a incerteza.

Portanto, apesar da vitória do Anjo, a situação do casal amazonense no BBB 25 continua crítica. A decisão de Maike e Gabriel na imunização será determinante para o futuro de Arleane e Marcelo no jogo. Acompanhe os próximos capítulos para saber o desfecho dessa história e quem enfrentará o Paredão.

