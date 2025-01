Assaltante com faca rouba ônibus e pede ‘desculpas’ durante o crime em Manaus

Assaltante exigiu todo o dinheiro do caixa e ameaçou os passageiros para que não reagissem

Um assalto inusitado aconteceu na noite deste sábado (19) em um ônibus da linha 602, na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Sul de Manaus.

Um homem armado com uma faca de mesa invadiu o coletivo e roubou o dinheiro do caixa, mas o que chamou a atenção foi o comportamento do criminoso: ele pedia desculpas às vítimas enquanto cometia o delito.

Segundo o relato do motorista e da cobradora, que registraram boletim de ocorrência no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o assaltante entrou no ônibus e, logo em seguida, sacou a faca, rendendo a cobradora.

Ele exigiu todo o dinheiro do caixa e ameaçou os passageiros para que não reagissem. A peculiaridade do crime foi que, durante toda a ação, o assaltante pedia desculpas e perdão pelo que estava fazendo.

Após recolher o dinheiro, o criminoso ordenou que o motorista abrisse a porta e fugiu para uma área de mata próxima ao Parque da Criança. O caso está sendo investigado pelo 1º DIP.

