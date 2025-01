Tragédia em Manaus: Deslizamento de terra deixa família soterrada no bairro Redenção

Um deslizamento de terra no Beco Macapá, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, resultou em uma tragédia na manhã deste domingo (19).

Três casas foram atingidas e, conforme informações preliminares, quatro pessoas da mesma família foram soterradas. Entre as vítimas, encontra-se uma menina de sete anos e três adultos.

A forte chuva que assolou a capital amazonense foi a causa do deslizamento, que também provocou outros estragos na cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram mobilizadas e trabalham intensamente no local para resgatar as vítimas presas sob os escombros. A operação de resgate é complexa e exige extrema cautela devido à instabilidade do terreno.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, se pronunciou sobre o ocorrido, determinando o apoio integral às famílias atingidas.

“Determinei que seja dado todo auxílio às famílias atingidas pelo deslizamento de terra que ocorreu, nessa manhã, no bairro Redenção, em Manaus. Equipes do CBMAM estão mobilizadas no resgate e as unidades de saúde já estão organizadas para receber as vítimas dessa ocorrência”, declarou o governador.

Governador Wilson Lima se pronunciou pelas redes sociais Foto: Reprodução/Twitter

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱