VÍDEO: Corpo de jovem é levado para Manicoré; Marinha mantém buscas por três crianças

O corpo de Talita Ferreira, de 22 anos, desaparecida desde sexta-feira (17) após uma balsa atingir o flutuante onde estava com seus três filhos na comunidade de Urumatuba, em Manicoré, chegou ao hospital da cidade na manhã deste domingo (19). Imagens registraram o momento da chegada do corpo.

Corpo de Talita foi localizado pela Marinha Foto: Divulgação

A confirmação da localização do corpo foi feita por Lidiane Oliveira, tia de Talita, mais cedo, em vídeo divulgado nas redes sociais.

“Gente, estou passando aqui para oficializar uma informação. Acabaram de achar um corpo e é da minha sobrinha, Talita, nesse momento, segundo as informações do meu irmão”, disse Lidiane.

Ela também agradeceu o apoio e pediu orações para que os corpos das crianças – Everson (4 anos), Talia (2 anos) e Isadora Ferreira Monteiro (1 ano) – sejam encontrados.

Enquanto o corpo de Talita era levado para Manicoré para os procedimentos legais, a Marinha do Brasil continua, pelo terceiro dia consecutivo, as buscas pelas crianças desaparecidas.

Marinha do Brasil continua, pelo terceiro dia consecutivo, as buscas pelas crianças desaparecidas Foto: Divulgação

O Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Negro” foi deslocado para a área onde o corpo de Talita foi encontrado, atuando em conjunto com a Lancha Abunã e a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas.

Além dos recursos navais, uma aeronave do 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste segue realizando buscas aéreas na região.

