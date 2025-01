Morre Léo Batista, ícone do jornalismo esportivo, aos 92 anos

O jornalismo esportivo brasileiro perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas. João Baptista Bellinaso Neto, o Léo Batista, faleceu neste domingo (19), aos 92 anos.

O veterano jornalista estava internado desde 6 de janeiro, tratando um câncer de pâncreas diagnosticado após um quadro de desidratação e dor abdominal.

Nascido em Cordeirópolis, interior de São Paulo, filho de imigrantes italianos, Léo Batista iniciou sua trajetória na comunicação ainda na década de 1940, aos 15 anos, trabalhando com serviços de alto-falantes em sua cidade natal e logo migrando para o rádio.

Foram mais de 76 anos dedicados à comunicação, com 53 deles na TV Globo, emissora onde se consagrou como especialista em esportes.

Apaixonado por futebol e torcedor declarado do Botafogo, Léo Batista se tornou um personagem histórico da televisão aberta brasileira.

Apesar da especialização em esportes, Léo Batista era conhecido por sua versatilidade, sendo considerado um “coringa” na emissora carioca.

Em 1970, ainda como freelancer, foi convocado para integrar a equipe esportiva da Globo na cobertura da Copa do Mundo no México.

Logo após o mundial, Léo Batista substituiu Cid Moreira em uma edição do “Jornal Nacional”. O bom desempenho o garantiu uma contratação definitiva pela emissora, onde chegou a apresentar as edições de sábado do telejornal.

*Com informações do site Isto É

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱