Buscas continuam por duas pessoas desaparecidas após deslizamento em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) segue com as buscas por duas pessoas desaparecidas após um deslizamento de terra atingir duas casas no Beco Macapá, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, na manhã deste domingo (19).

Segundo informações do Coronel Muniz, do Corpo de Bombeiros, uma vítima foi resgatada com vida da primeira casa atingida e encaminhada para uma unidade hospitalar. Na segunda residência, onde estavam quatro moradores, duas pessoas também foram localizadas com vida.

No entanto, as equipes concentram agora seus esforços na localização das duas pessoas que permanecem desaparecidas sob os escombros.

Um total de 58 bombeiros, incluindo especialistas em resgate em estruturas colapsadas, salvamento e primeiros socorros, além de cães farejadores, foram mobilizados para a operação. O trabalho é complexo e exige extrema cautela devido à instabilidade do terreno.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa que acompanha a operação desde o início e que as unidades de saúde estão preparadas para receber as vítimas. Até as 14h deste domingo (19), quatro vítimas foram atendidas: uma recebeu alta e as demais seguem internadas com quadro de saúde estável. Equipes da Defesa Civil Estadual também estão no local prestando auxílio e acompanhando a situação.

A forte chuva que atingiu Manaus foi a causa do deslizamento, que provocou outros estragos na cidade.

Resgate

Imagens mostram uma vítima sendo resgatada com vida e encaminhada para unidade hospitalar.

