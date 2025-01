Segurança do Amazonas é reforçada com investimentos e nova sede da SSP-AM

Mais de R$ 7 milhões em recursos do programa Amazonas Mais Seguro serão destinados a armamentos, munições e tecnologia, além da inauguração da nova sede da Secretaria

O governador Wilson Lima entregará, nesta segunda-feira (20), novos equipamentos e uma nova sede para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), representando um investimento total de mais de R$ 7 milhões.

A ação visa fortalecer as Forças de Segurança do estado e otimizar a gestão administrativa da pasta.

A cerimônia, que ocorrerá às 9h na nova sede da SSP-AM, localizada na rua Olegário Mariano, nº 99, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste, marcará a entrega de diversos materiais, incluindo armamentos, munições e aparatos tecnológicos.

Os recursos são provenientes do programa Amazonas Mais Seguro, que tem como objetivo modernizar e equipar as forças policiais do estado.

Além da entrega dos equipamentos, o governador Wilson Lima também inaugurará as novas instalações da SSP-AM.

O novo espaço foi projetado para garantir maior eficiência na gestão administrativa e proporcionar melhores condições de trabalho para os servidores do órgão, contribuindo para aprimorar os serviços prestados à população.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱