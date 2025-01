Centro oferece matrícula e desconto de 50% em mensalidade para cursos técnicos em Manaus

O Centro de Ensino Literatus lançou uma campanha para facilitar o acesso à educação técnica em 2025. Até o dia 27 de janeiro, todos os cursos técnicos da instituição estão com matrícula gratuita e 50% de desconto na primeira mensalidade.

A promoção contempla áreas como Saúde, Segurança, Tecnologia, Infraestrutura e Indústria, com destaque para cursos como Enfermagem, Análises Clínicas, Radiologia, Mecânica e Informática, entre outros.

O Literatus é reconhecido por sua história de 33 anos de atuação no mercado educacional, já tendo formado mais de 45 mil alunos. Entre as principais vantagens de ingressar em um curso técnico estão:

Formação rápida: duração média de dois anos, variando de acordo com o curso escolhido;

Qualidade no ensino: corpo docente qualificado e infraestrutura moderna;

Encaminhamento ao mercado de trabalho: o Núcleo EmpregueHabilidades, da instituição, facilita o acesso dos alunos às empresas;

Certificado valorizado: aceitação comprovada no mercado profissional.

De acordo com Sandro Pacheco, coordenador de Marketing do Grupo Literatus Educacional, a promoção reflete o compromisso do Literatus em tornar a educação técnica acessível a todos.

“Queremos abrir as portas para que mais pessoas possam se qualificar e atender às demandas do mercado de trabalho com competência e rapidez. É o momento de aproveitar e dar o primeiro passo em direção a um futuro mais promissor”, destacou.

De acordo com Sandro, com essa promoção, o Centro de Ensino Literatus reforça sua posição como referência em educação técnica, trazendo benefícios reais para quem deseja alavancar sua carreira em áreas de alta demanda.

Como participar

As vagas são limitadas, e as matrículas podem ser realizadas pelo WhatsApp da instituição, no número (92) 3584-1925, ou diretamente pelo site literatus.edu.br.

Essa é a chance de começar 2025 com o pé direito, investindo em uma educação de qualidade e que traz resultados concretos.

*Com informações da assessoria

