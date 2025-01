Mais de 500 kg de pirarucu ilegal é apreendido em Coari

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreendeu aproximadamente 500 kg de pirarucu durante uma abordagem realizada na tarde deste domingo (19) pela equipe da Base Fluvial Arpão I, nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Um homem, responsável pelo transporte do pescado, foi preso em flagrante por crime ambiental.

A ação ocorreu durante patrulhamento fluvial, em cumprimento à Operação Fronteira Mais Segura/Operação Protetor, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A equipe abordou o barco Esther Bonfim IV, que transportava o pirarucu em diferentes formas: fresco, salgado e seco, sem a devida documentação legal. A embarcação tinha como destino o município de Coari.

No total, foram apreendidos 200 kg de pirarucu fresco e 371 kg de pirarucu salgado/seco. A prática configura crime ambiental previsto no Art. 34 da Lei 9605/98, que versa sobre o transporte de espécies em desacordo com a Guia de Trânsito para Pescado emitida pelo Ibama.

O responsável pela embarcação, um homem de 36 anos, foi detido e encaminhado ao cartório da Base Arpão 1 para os procedimentos legais. Após a perícia realizada pela equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da SSP-AM, todo o pescado apreendido foi doado à Secretaria Municipal de Assistência Social de Coari.

*Com informações da assessoria

