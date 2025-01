Manaus decreta luto de dois dias pelas vítimas do deslizamento no bairro Redenção

Pai e filha morreram soterrados no deslizamento de terra, e ao menos três pessoas ficam feridas

O prefeito de Manaus, David Almeida, lamentou com profundo pesar os falecimentos de Jeferson Araújo Pereira, 32, e sua filha, Ester Amorin, 8, vítimas do deslizamento ocorrido neste domingo (19), na rua 9, do conjunto Hileia, bairro Redenção, zona Centro-Oeste. Em respeito e solidariedade, foi anunciado luto de dois dias na cidade de Manaus.

“Com imensa tristeza, manifesto minha solidariedade às famílias de Jeferson Araújo Pereira, 32, e da pequena Ester Amorin, 8, que perderam suas vidas de forma trágica no deslizamento ocorrido no bairro Redenção. Neste momento de dor, direciono minhas orações e sentimentos aos familiares e amigos, desejando que Deus conforte seus corações e lhes dê forças para enfrentar essas difíceis perdas”, destacou David Almeida.

Os corpos foram encontrados pela equipe do Corpo de Bombeiros por volta das 22h. Equipes da Seminf seguem na área trabalhando para conter o agravamento da situação e evitar novos deslizamentos.

No local, equipes da Prefeitura de Manaus realizam a assistência às vítimas do deslizamento, que, de acordo com estudos prévios da Defesa Civil, deve ter sido ocasionado por conta da ligação clandestina de tubulação de água que ocasionou uma infiltração, sobrecarregando a encosta, devido à forte chuva que caiu na capital da noite de ontem até a manhã deste domingo.

A Defesa Civil trabalha na elaboração de laudo para apontar as causas técnicas do desabamento.

Três pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas a hospitais da cidade: Matheus Oliveira Amorin, 16; Juliane Amorin, 27, e Alycy Vitoria Ponte, 13.

