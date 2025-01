Ana Maria Braga nega fim do ‘Mais Você’ e afirma que vai processar jornalista

Apresentadora foi enfática ao negar as informações e anunciou que tomaria medidas legais contra o jornalista e o portal por disseminação de fake new

Ana Maria Braga usou a abertura do Mais Você desta segunda-feira (20) para desmentir os rumores de que deixaria o comando do programa no final de 2025, conforme publicado pelo colunista Lucas Pasin, do UOL. A apresentadora foi enfática ao negar as informações e anunciou que tomaria medidas legais contra o jornalista e o portal por disseminação de fake news.

“Saiu uma matéria mentirosa em um grande portal da internet, dizendo que eu teria afirmado que deixaria de apresentar o Mais Você no final de 2025 e que o programa acabaria”, iniciou Ana Maria.

Embora geralmente evite usar o programa para rebater boatos, Ana afirmou que a gravidade da situação a forçou a se pronunciar, especialmente devido ao impacto que a notícia teve em sua equipe. “Normalmente, eu não uso esse espaço tão grandioso aqui para responder a ninguém. Esse é o tipo de fofoca que vem e vai, mas dessa vez não mexeram só comigo, esse é o problema. Mexeram também com meu time, minha equipe”, destacou.

A apresentadora fez duras críticas ao jornalista responsável pela matéria, ressaltando os prejuízos que rumores como esse podem causar.

“Vocês, irresponsáveis, não têm noção do transtorno que uma mentira dessas pode provocar. A sensação de insegurança que causa em todo o pessoal que trabalha comigo. Isso pode atrapalhar negociações, projetos futuros do programa e da emissora. Que falta de responsabilidade de uma pessoa que se diz jornalista. Isso se chama fake news”, afirmou Ana, visivelmente indignada.

Ela também reforçou que nunca declarou que o programa chegaria ao fim e acusou o colunista de distorcer suas palavras.

“Colocaram palavras na minha boca”, disse. Ana Maria Braga concluiu prometendo tomar medidas legais contra o portal e o jornalista, em defesa de sua equipe e da credibilidade de seu trabalho.

