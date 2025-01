Sobrevivente de soterramento que perdeu a perna segue internada em Manaus

Juliane Amorin, de 27 anos, vítima do soterramento que atingiu residências no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, no domingo (19), segue internada em estado grave no Hospital Platão Araújo. Ela sofreu a amputação de uma das pernas devido ao acidente.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), que também indicou o estado de saúde das demais vítimas.

De acordo com a secretaria, uma paciente que estava internada no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Sul recebeu alta médica no domingo (19).

Conforme a SES-AM, dois pacientes que estavam internados no Complexo Hospitalar Sul, passaram por exames e receberam alta na noite de ontem. A paciente que deu entrada no HPSC Zona Oeste também recebeu alta médica no domingo.

Pai e filha são encontrados mortos

Os corpos de Jeferson Araújo, de 30 anos, e sua filha, Ester Amorim, de 8, foram encontrados na noite deste domingo (19), após quase 10 horas de intensas buscas. As vítimas estavam entre os escombros da casa onde moravam, que foi soterrada por um deslizamento de terra, ocorrido no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. Outro imóvel também foi atingido pela tragédia.

O resgate, que teve início no final da manhã, se estendeu até a noite. José Mendes, diretor de operações da Defesa Civil Municipal, relatou que os corpos foram encontrados em uma situação comovente. “Eles estavam abraçados. O barraco foi completamente arrastado pelas fortes chuvas. O que sabemos até o momento é que houve uma ligação irregular de água, o que, somado às chuvas intensas, causou o deslizamento”, explicou.

Jhuliana Amorim, de 27 anos, e Mateus Amorim, de 16, irmãos das vítimas, estavam no mesmo imóvel e conseguiram sobreviver. Jhuliana, companheira de Jeferson e mãe de Ester, perdeu a perna direita e segue internada no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste da cidade.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱